Salta clamorosamente il passaggio di Marco Spissu dalla Dinamo Sassari all’Unicaja Malaga. La società spagnola ha fatto sapere che il play sassarese non ha superato le visite mediche e che quindi il contratto è da ritenersi annullato. Una brutta notizia per Spissu, fresco di partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo con la Nazionale guidata da coach Sacchetti. Il Malaga non ha specificato quali siano i problemi che hanno impedito al giocatore sassarese di superare le visite mediche.