E' Marco Spissu uno dei punti cardine della nuova Italbasket, ricca di giovani e nuovi volti. Per il cestista sassarese la prima da capitano, ieri, nel successo degli Azzurri contro l'Islanda (95-71). Il play scuola Dinamo ha guidato i suoi nella vittoria che vale la qualificazione a EuroBasket 2025.

"Ci sono tante facce nuove, tanti giovani che vogliono fare bene - ha detto Spissu -. La prima da capitano è un'emozione particolare per me. Mi riempie di orgoglio, anche se è solo una partita. Da piccolo non lo avrei immaginato".

Un altro sardo con la fascia in Nazionale, dopo l'olbiese Gigi Datome, ma Spissu chiarisce: "Non paragonatemi a lui, è stato un pilastro, un simbolo, e oggi è fondamentale: fa da intermediario tra campo, giocatori e staff".