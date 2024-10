"Olè olè olè olè! Spina! Spina!". Il coro cantato dagli Azzurri dopo la vittoria contro la Spagna in semifinale ha restituito una delle immagini più belle e commoventi dell'Europeo, con i ragazzi di Roberto Mancini che non hanno dimenticato il proprio compagno Leonardi Spinazzola, infortunato, dedicandogli la vittoria contro le Furie Rosse.

"Sono stato due ore a ringraziare i miei compagni - ha commentato il difensore della Roma -. Ho aspettato che mi chiamassero una volta tornati in pullman dopo la semifinale e mi hanno cantato nuovamente il coro che mi avevano dedicato in campo".

Spinazzola, dopo essersi sottoposto all'intervento chirurgico per la ricostruzione del tendine d'Achille sinistro, lesionato durante la partita contro il Belgio, raggiungerà Londra per assistere alla finale di domani fra Italia e Inghilterra a Wembley. "Li ho ringraziati con tutto il cuore perché è stata un'emozione indescrivibile - racconta ancora ricordando il gesto dei compagni -. Li raggiungerò a Londra per la finale".