Il ct del Cagliari Leonardo Semplici racconta la delusione della sconfitta contro lo Spezia nell'ultima gara di Serie A. "Abbiamo disputato un buon primo tempo, purtroppo alla prima indecisione abbiamo preso gol complicando tutto, poi ci siamo divorati due gol ed è arrivato il raddoppio".

"I ragazzi hanno dato tutto - prosegue l'allenatore rossoblu -, ma certi tipi di errori in queste partite non puoi permetterteli. Nel primo tempo, ai punti, avremmo vinto noi, ma conta fino a un certo punto. Oggi non meritavamo di perdere e non potevamo permettercelo. Guardiamo avanti e pensiamo a lavorare duramente durante la sosta".

La classifica ora si fa preoccupante: "La classifica è difficile, ma il destino è nelle nostre mani: non faccio tabelle, la corsa la facciamo su noi stessi".