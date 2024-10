Terza trasferta su quattro partite per il Cagliari di Rastelli che domani sfida la Spal dell’ex Borriello alle ore 15 al Paolo Mazza di Ferrara. Nella conferenza stampa pre partita, mister Rastelli chiede ai suoi di giocare come se stessero giocando in casa, alla Sardegna Arena. Ecco le sue parole: “Andreolli è convocato e mi riservo una decisione domani. Sarà una partita fondamentale. Voglio vedere un salto di qualità della squadra e voglio fare punti fuori casa. Domani cercherò di mettere la miglior formazione poi mercoledì vedremo. Una partita per volta. Dobbiamo essere bravi a portarci il calore della Sardegna Arena fuori casa. Ce la dobbiamo giocare contro chiunque e rispettando tutti e cercare di portare a casa punti pesanti. La squadra di Semplici è organizzatissima, molto compatta, fisica e con giocatori di qualità. Uniti a grande entusiasmo. Ha dato filo da torcere a tutti finora”.

Ovviamente non potevano mancare le domande sui grandi ex della partita, anche se mister Rastelli liquida subito l’argomento: “Salamon e Borriello? Mai più sentiti, difficile che saluterò gli ex, non lo faccio mai. Borriello? Abbiamo già detto tutto…”.

Le domande poi vertono sul recupero degli infortunati e su Miangue, ancora in attesa di una chiamata dal 1’: “Van der Wiel? Navighiamo a vista con lui. Sotto l'aspetto clinico è a posto. E’ da marzo però che non gioca e non ha nemmeno fatto ritiro. Deve quindi avere una condizione accettabile per scendere in campo. Dopo questa gara avremo due gare casalinghe molto ostiche, ma alla portata nostra. Queste tre scontri ravvicinati sono molto importanti e avrò bisogno di tutti. Miangue? Non mancherà il momento in cui lo vedrete. Lo stiamo preparando nel modo giusto e anche per lui arriverà il momento. Dovrà essere bravo quando entrerà a non uscire più. Melchiorri? Sta bene e lavora con grande impegno. Ha un piccolo fastidio ma nulla a che fare con l’infortunio avuto. Nel giro di qualche settimana potrà essere convocato. Pavoletti? I 90’ col Crotone gli hanno fatto bene, non li faceva da tempo. Solo giocando potrà migliorare”.