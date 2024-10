Un gol di Simeone al 93’ consegna la vittoria al Cagliari a Ferrara contro la Spal. Dopo 12 partite i rossoblù ritornano finalmente a conquistare i tre punti.

Non è stata però una bella partita quella dei ragazzi di Zenga, alla sua prima vittoria da allenatore del Cagliari; ritmi bassi, poche occasioni, anche se il dominio territoriale è stato di marca rossoblù. Menzione speciale per Olsen, che poco prima del gol di Simeone ha sventato un’occasionissima portata dall’ex Cerri.

Ottima partita anche di Rog. Ora, appuntamento sabato alle ore 19,30 alla Sardegna Arena contro il Torino.

LA CRONACA

Rispetto al match contro il Verona di sabato sono 5 i cambi nella formazione iniziale: dentro Olsen, Klavan, Walukievicz, Mattiello e Joao Pedro, fuori Cragno, Ceppitelli, Cacciatore, Cigarini e Pereiro.

Dopo 16’’ è Joao Pedro a provare subito il tiro, palla altissima. Al 4’ un colpo di tacco di Vicari al volo mette paura ad Olsen, palla sull’esterno della rete. Fino al 22’, momento della pausa di metà tempo per rifocillarsi, né Spal, né Cagliari sono riusciti ad impensierire gli estremi difensori avversari, partita a ritmi bassissimi anche per il grande caldo. Al 27’ punizione sul primo palo di Rog, la palla passa in mezzo alla barriera, ma Letica para proprio sulla linea di porta. Al 29’ colpo di testa in girata di Joao Pedro, palla lata. Al 40’ viene ammonito Rog, il terzo centrocampista rossoblù dopo Ionita e Nandez ad essere sanzionato in questo primo tempo. Al 47’ Strefezza calcia alto dal limite dell’area, è l’ultima occasione di un primo tempo anonimo, condizionato dal caldo e dalla scarsa condizione fisica di entrambe le squadre.

Dopo 5’ della ripresa, cross di Mattiello, arriva Pellegrini dall’altra parte che calcia al volo col sinistro, palla fuori di poco. Al 66’ doppio cambio per il Cagliari, fuori Pellegrini e Ionita, dentro Birsa e Lykogiannis. Ripresa soporifera, squadre che non affondano il colpo né da una parte né dall’altra. Al 72’ dentro anche Ragatzu e Cacciatore per Mattiello e Pisacane. All’82’ calcio d’angolo dalla destra, Joao Pedro anticipa Letica, ma la palla è alta. All’84’ l’ex Cerri da due passi calcia addosso ad un miracoloso Olsen, sulla respinta Petagna calcia alto. Al’ 93’ il gol del Cagliari: tiro di Rog, migliore in campo, Letica respinge, si avventa Joao Pedro che serve in mezzo Simeone il quale di testa in tuffo segna il gol della vittoria.