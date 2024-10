Nainggolan ancora al centro delle polemiche in Belgio. Dopo l'arresto per guida senza patente della scorse settimana, adesso arriva anche la sospensione dall'Anversa, società in cui milita.

L'ex Cagliari è stato allontanato dal club a tempo indeterminato perché sorpreso a fumare la sigaretta elettronica in panchina, prima del match contro lo Standard Liegi, perso per 3-0. La decisione è stata presa dal tecnico van Bommel insieme alla società.

"Sono molto dispiaciuto per quello che ho fatto. Mi rendo conto che è completamente sbagliato, ma in quel momento non ci ho proprio pensato. Il club ha preso una decisione che io posso solo accettare, anche se penso sia un po' troppo pesante", ha commentato su Instagram.

"Cercherò comunque di dare il mio contributo in un modo o nell'altro", ha infine assicurato sui social il Ninja.