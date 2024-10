Si conclude un anno ricco di soddisfazioni e vittorie per la società “Sardegna Powerlifting”.

Tanti i riconoscimenti e gli scudetti vinti, ultimi dei quali quelli conquistati lo scorso 29 novembre ai campionati italiani di squat e stacco WDFPF, disputati a Bortigali.

In questa occasione la “Sardegna powerlifting” ha portato a casa due scudetti, uno nella gara di squat, con 13 titoli italiani e 11 record italiani e l’altro nello stacco, con 11 primi posti e 8 record italiani.

Inoltre, sempre nel centro del nuorese, sono stati vinti anche 3 titoli assoluti su 4: assoluto maschile stacco da terra con Mirko Calisai con 210,5 kg al peso di 59,1, nello squat con Raffaella Cachia che solleva 107,5 al peso corporeo di 57kg, nello stacco assoluto femminile con Bruna Corsi, 122,5 kg al peso corporeo di 52.

“Sono molto soddisfatto - ha affermato l’atleta, nonché presidente della società, Mirko Calisai - per i due scudetti vinti (prima squadra algherese) e per il progetto di divulgazione del powerlifting in Sardegna che procede in maniera eccellente. Lo dimostra il fatto che questo grande risultato è stato possibile grazie alla collaborazione con varie palestre dell'isola e che ringrazio: Total fit Bari Sardo di Mauro Piras, Body sport Orani di Salvatore Pes, Sport City Sassari di Enzo Minutola Lea Lea, Power gym Nuoro di Rudy Power, Team Luca Orrù, Dolmen fitness club Alghero di Silvio Pinna, Semiramide team Olbia Alessandro Silvas e Black gate Torpè di Giuseppe Manca.

Un grazie, inoltre, anche ai 2 sponsor che ci sostengono che sono Panoramika grafika e Sportlife.