Finalmente. La medaglia olimpica era l'unica gioia che mancava a una straordinaria carriera da Principessa del Giacchio.

Stasera ce l'ha fatta, Carolina Kostner, si è arrampicata al podio di Sochi con le unghie e col cuore graffiando il ghiaccio dell'Iceberg con una leggerezza angelica. Le note del Bolero hanno accompagnato le sue gambe in una cavalcata incantevole che ha fatto esplodere lo Skating Palace. Non è bastato per l'oro che, contro ogni previsione, è andato alla russa Adelina Sotnikova, e nemmeno per l'argento vinto dalla sudcoreana Kim Yuna che, magari, avrebbe meritato il primo posto. Ma che importa?

Il bronzo della Kostner è la medaglia della vita, vale forse più di ogni altra vittoria e di ogni altro titolo conquistato in oltre dieci anni di trottole e salti sui ghiacci di tutto il mondo.

Ora anche lei, a 27 anni, è salita sull'Olimpo e rimarrà per sempre tra le più grandi e le più belle di questo magico sport.