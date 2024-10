Il Chelsea a un passo da Nicolò Barella secondo la redazione britannica di Sky Sport.

Dopo l'addio di Cesc Fabregas, l'interesse del club londinese per il talento del Cagliari si sarebbe fatto sempre più pressante tanto che la dirigenza dei Blues sarebbe pronta a versare nelle casse del Cagliari 45 milioni di sterline (50 milioni di euro) includendo nella trattativa anche il cartellino di Leandro Paredes, ex Roma e dal 2017 in forza ai russi dello Zenit San Pietroburgo. Per il centrocampista 21enne, dunque, gli inglesi avrebbero battuto la concorrenza di Inter e Napoli.

Nel caso in cui Barella partisse, l'erede designato sarebbe il 23enne uruguaiano Nahitan Nandez: il Boca Juniors ha accettato l'offerta da 21 milioni di euro, ma resta ancora distanza sulla modalità di pagamento.