Per creare un gruppo vincente è importante che all'interno di esso oltre che grandi campioni siano presenti grandi uomini. Ne è dimostrazione la Nazionale di Roberto Mancini, che dell'unione e dall'amicizia ha fatto gli ingredienti principali per raggiungere il successo.

E ne sono dimostrazione le parole di Alessandro Florenzi, che a fine partita ha voluto spendere alcune parole di elogio per chi ha saputo dare quella spinta in più fuori dal campo.

"Se devo pensare a due persone fondamentali di questo gruppo, dico Sirigu che oggi ci ha fatto emozionare con un video delle nostre famiglie e ci ha dato un fogliettino scritto a mano sua con dei pensieri su di noi, tutti diversi", ha detto il terzino.

"L'altra persona - ha proseguito - non è un giocatore. Devo dirlo anche se lui mi odierà, ma la gente deve saperlo. Noi abbiamo un esempio che ci dimostra ogni giorno come si deve vivere, come ci si deve comportare in ogni ambiente ci si trovi e in qualsiasi situazione ci si trovi. Gianluca Vialli per noi è speciale, è un esempio vivente".

Anche il capitano Giorgio Chiellini ha sottolineato l'importanza del gesto del portiere sardo: "Oggi - ha raccontato ai microfoni - Sirigu prima della partita ha raccolto i video di tutti i nostri parenti e cari e ci ha fatto piangere tutti".