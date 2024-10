"Ciao ragazzi, tra un po' ripartiranno gli Europei. Ma secondo voi gli olandesi stanno ancora rosicando per il cucchiaio che ho fatto?". Così Francesco Totti, di primo mattino, ricorda con una storia Instagram il celebre rigore segnato contro l'Olanda in semifinale di Euro 2000. Un rigore reso celebre dal colpo di genio del numero 10 azzurro e della Roma, che colpì il pallone con un elegante tocco a cucchiaio che beffò il portiere Van der Sar.

Non si è fatta attendere la risposta di un rivale del tempo, il centrocampista Clarence Seedorf, che ha vestito per anni la maglia del Milan. "Ciao Francesco. Pensavo fossi più simpatico - commenta ironico Seedorf -. Però sai, alla fine non hai portato a casa chissà cosa con quel cucchiaio". L'Italia, infatti, pur battendo gli Orange venne sconfitta a sua volta pochi giorni più tardi in finale dalla Francia.

"Sì, è vero, a me brucia - ammette il Pupone taggando anche Giovanni van Bronckhorst e Ronald de Boer, altri due nazionali olandesi di quegli anni -, però a voi brucia di più. Però dai, dopo tanto tempo accettate le scuse?". Come proseguirà la disputa?