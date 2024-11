Appuntamento con la storia per Jannik Sinner, in campo contro il norvegese Casper Ruud, numero 7 al mondo, per conquistare la finale alle Atp Finals di Torino.

Percorso netto per ora del numero 1 al mondo, che ha superato in scioltezza il girone e adesso punta a raggiungere Taylor Fritz nella sfida decisiva.

L'altoatesino è partito forte anche questa sera, già avanti per 4 game a 1 contro Ruud, confermando il suo stato di forma impressionante. Vedremo se il campione azzurro proseguirà a ritmo martellante spianandosi la strada per l'ultimo grande match.