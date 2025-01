Domani, ore 9:30 italiane, alla Rod Laver Arena va in scena la finale degli Australian Open 2025. L'azzurro Jannik Sinner, numero 1 incontrastato nel ranking mondiale, sfida il tedesco Alexander Zverev, numero 2 al mondo, per il titolo. Dopo il super successo in rimonta contro Medvedev nell'edizione del 2024, Sinner vuole bissare il trionfo e scrivere un'altra grande pagina di tennis italiano.

Uno stato di forma eccezionale per il tennista altoatesino, giunto all'ultimo appuntamento dopo un percorso pressoché perfetto (due soli set persi in cinque sfide), culminato col netto successo in semifinale contro l'americano Ben Shelton per 3 set a 0.

Adesso l'ultimo ostacolo, Alexander Zverev, proprio alle spalle di Sinner nel ranking Atp, sebbene un abisso separi i due nel punteggio. Zverev insegue ancora il primo successo in un circuito del Grande Slam, e farà di tutto per provare a strappare il titolo dalle mani di Sinner, che dal canto suo non e vorrà confermare il suo periodo straordinario.