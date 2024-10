Un derby non è mai una partita come le altre. Sabato 22 settembre alle 17.00 si disputerà l’attesa sfida tra la Polisportiva Siligo e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pozzomaggiore, valida per la prima giornata di campionato di prima categoria (girone D).

Una partita che, secondo molti appassionati del gioco del calcio, viene troppo presto ma non per questo sarà priva di emozioni. Il mercato ha un po’ ridimensionato le due squadre. Tutte e due scenderanno sul terreno di gioco consapevoli del loro potenziale tecnico e per confermare quanto di buono fatto la scorsa stagione, conclusa con il sesto posto dei silighesi (miglior risultato nella storia della Società) e il secondo posto dei pozzomaggioresi.

Sarà anche una sfida tra i due allenatori: da una parte la novità Lorenzo Uneddu, dall’altra il confermato Andrea Ruiu. Tuttavia non sarà una partita come le altre: a fare da anteprima a questo derby sarà l’intitolazione del “Binzamanna” all’indimenticato Angelo Fadda, storico portiere del Siligo, scomparso nel 2008. Una cerimonia, in programma alle 16.30, che riserverà molti momenti di emozione, nel ricordo di un marito, di un padre e di un grande giocatore.

«Angelo Fadda volava, volava come Ricky Albertosi, portiere del Cagliari che vinse lo scudetto 1970 – ha scritto Raffaele Mannoni, suo compagno di squadra ai tempi in cui militava nel Thiesi, su Facebook –. Era felice di volare e non aveva paura delle sbucciature che i campi in terra battuta provocavano».