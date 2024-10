Lesione del legamento collaterale destro. Non è previsto intervento chirurgico, ma il verdetto dei medici sull'infortunio di Giuseppe Rossi è un colpo duro da digerire per Pepito e per la Fiorentina.

Il 'mostro' del giorno si chiama Leandro Rinaudo, difensore siciliano vecchio stampo che con una entrata da dietro indubbiamente violenta e incomprensibile - si giocava a centrocampo - rischia ora di compromettere la stagione del talentuoso bomber viola.

"Il mio è stato un fallo normalissimo. Avrei voluto chiedere scusa a Rossi ma non me lo hanno permesso, lo chiamerò al telefono" si giustifica Rinaudo che per il patron viola Della Valle è "un farabutto".

Nel frattempo per Giuseppe Rossi si prospettano 2, forse 3 mesi di stop forzato. Se rientrasse ad aprile, il mondiale fino ad oggi ad un passo, sarebbe veramente a rischio.