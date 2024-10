Ancora una sconfitta in questo inizio 2020 per il Latte Dolce che, oggi, è stato sconfitto al Vanni Sanna, dal Latina per 1-0, nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie D.

La cronaca: si parte con i padroni i casa provano a impostare la manovra, ma il Latina si difende attento pronto a ripartire. Il primo giallo è per Daniele Bianchi, al 24’ dall’inizio del primo tempo. Seguono quelle per Simone Patacchiola, Tinti e Barberini. Al 45’ proteste dei locali per un fallo in area di rigore ai danni di Francesco Virdis

Al 7’ del secondo tempo la svolta: la punizione di Corsetti si insacca alle spalle di Pierpaolo Garau per lo 0-1 Latina. Al 31’ della ripresa, il palo nega la gioia del goal a Francesco Virdis.

Tabellino

Sassari calcio Latte Dolce: Garau, Pireddu, Tuccio, Cabeccia, Bianchi, Patacchiola, Piga (29’ st Fini), Gianni (26’ st Marcangeli), Virdis, Scanu (18’ st Palmas), Pinna N.. A disposizione: Lai, Pinna A., Gadau, Umbertazzi, Doukar, Molino. Allenatore Udassi

Latina: Alonzi, Iorio, Fatati, Tinti, Cardella, Cunzi (29’ st Del Duca), Corsetti, Barberini, Calze Da Silva, Mastrone, Attaglio. A disposizione: Muci, Ranellucci, Galasso, Teraschi, Esposito, Sanna, Del Prete. Allenatore Maurizi

Arbitro: Djurdjevic di Trieste

Assistenti: Piatti di Como e Marchese di Pavia

Reti: 7’ st Corsetti (LT)