Basta un gol dell'ex Liviero alla Torres per stendere anche la Juventus Next Gen e saldare il primo posto in classifica, a pieno punteggio. Un'altra prova di grande maturità da parte dei ragazzi di mister Greco, che per la quarta partita di fila tengono la porta inviolata.

Il gol di Liviero è arrivato nel miglior momento dei bianconeri, e nel finale protagonista ancora Zaccagno fra i pali. I rossoblù confermano un ruolino di marcia strepitoso, unica squadra fra i professionisti in Italia a punteggio pieno.

Adesso si torna in campo per il derby isolano, il secondo in poche settimane. Al Vanni Sanna si sfidano Torres e Olbia, per la prima fase eliminatoria di Coppa Italia. I bianchi sono reduci dalla sconfitta in casa con l'Ancona e a secco di successi da 4 partite.

Un banco di prova importante per entrambe le squadre: la Torres vorrà confermare le straripanti prestazioni di inizio stagione, l'Olbia cerca "vendetta" dopo il secco 0-3 subito in casa proprio dai rossoblù.

Foto Sef Torres