L’Amatori Rugby Alghero fa suo il primo derby di stagione. 11-6 è terminato l’incontro di questo pomeriggio, diputatosi a Maria Pia. Una gara non tanto avvincente sotto l’aspetto del gioco. Le due squadre hanno cercato prima di studiarsi e poi di controllare il gioco e cercare di portare a casa la posta in palio e il punteggio, relativamente basso, lo dimostra.

Quello che si può dire è che l’Alghero ha fatto la “padrona di casa” in tutti i sensi, chiudendo in vantaggio anche il primo tempo sull’11-3.

Nessuna segnatura da parte degli algheresi nella ripresa. Solo il Capoterra a segno con un piazzato.

Vincere per gli algheresi era l’unica cosa importante: in primo luogo per l’orgoglio di ottenere il successo nel derby e poi, non certo meno importante, continuare a stare a stretto contatto con le prime. In classifica poco cambia. Il Monferrato, vista la vittoria su Milano, resta capolista con 35 punti. Segue proprio l’Alghero con 33 e al terzo posto troviamo Biella con 32.

Per la cronaca, l’Alghero ha aperto le marcature già al secondo minuto con Anversa su piazzato. I padroni di casa vanno ancora a tabellino con Delrio che segna la meta del momentaneo 8-0. Due piazzati, uno a firma del solito Anversa e l’altro di Aru per il Capoterra, chiuderanno i primi 40’. Nella ripresa, solo tre punti, quelli degli ospiti che al 17’ vanno a segno su piazzato, ancora con Aru.

Ora c’è da giocare un’altra partita, prima della lunga pausa per le feste di Natale e Capodanno. L’Alghero è attesa dalla trasferta sul campo del Novara.