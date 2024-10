Quante critiche ha subito la Juventus negli ultimi mesi? Tantissime, forse anche troppe, perché alcune di certo immeritate. Stiamo parlando pur sempre della migliore squadra italiana in circolazione, che nel 2012 avviò un ciclo lunghissimo di vittorie, non solo in campionato. Tutto merito di Antonio Conte, ex simbolo bianconero da calciatore, ironia della sorte proprio colui che porrà fine alla striscia positiva della “Vecchia Signora” dando il via a quella dell’Inter. Proprio come la Juve del 2012, i nerazzurri hanno messo in tasca lo scudetto dopo svariati anni di insuccessi e delusioni, ma dati, statistiche e curiosità sulla storia dell'Inter sono ben lontani dall’eguagliare quelli della Juventus. Gli oltre 30 scudetti conquistati in 115 anni parlano da soli.

Conte guidò la Juventus per 3 stagioni, valorizzando diversi gregari che si rivelarono funzionali al raggiungimento dei vari traguardi. In Europa i bianconeri furono però sfortunati, specie nel 2014, quando sfiorarono la finale di Europa League che si sarebbe disputata a Torino. Proprio in quell’anno, però, Conte strappò uno dei record di cui va più fiero: quello dei 102 punti in una singola edizione della Serie A, ad oggi mai più raggiunto da altre squadre, benché al massimo della forma. Anche con il cambio di guida tecnica i risultati non sono cambiati: la Juventus ha continuato a dominare in Italia con Massimiliano Allegri, ottenendo diversi primati a livello nazionale.

Nessuna squadra ha vinto tante Coppe Italia e tante Supercoppe Italiane come la Juventus, che vanta rispettivamente 13 e 9 affermazioni nelle due competizioni, in attesa della prossima finale con l’Atalanta. I bianconeri sono stati dunque i primi a sfondare il muro delle 10 vittorie nella principale coppa nazionale, dopo essere rimasti a lungo appaiai con la Roma a quota 9 successi. D’altro canto, con Allegri sono arrivati ben 4 “double” consecutivi: dal 2015 al 2018 la Juve ha vinto sia lo scudetto sia la Coppa Italia, che mancava in bacheca esattamente da 20 anni. Anche se il decimo tricolore di fila è ormai sfumato, le 9 vittorie messe in serie dal 2012 al 2020 costituiscono un altro record ancora.

Negli anni non sono mancati i primati individuali. All’alba del lungo ciclo vincente, proprio nel 2012, Alessandro Del Piero divenne il primatista di presenze in Serie A con la maglia della “Vecchia Signora”. Nel 2016, a 38 anni, Gigi Buffon ha firmato invece la più lunga striscia di imbattibilità per un portiere nella storia della Serie A, senza subire gol per ben 974 minuti. Oggi l’estremo difensore milita ancora tra le file bianconere ed è il calciatore con più presenze di tutti nella storia della Serie A, avendo superato Paolo Maldini proprio nel corso dell’attuale stagione.

Al fine di inseguire nuovi record, molto probabilmente la Juventus passerà attraverso una vera e propria rivoluzione nei prossimi mesi. Andrea Pirlo non ha mai veramente convinto e Cristiano Ronaldo, acquistato a peso d’oro nel 2018, comincia a fare le bizze. Non si esclude una cessione del portoghese per rimpinguare le casse bianconere nel prossimo futuro. In ogni caso, l’ambizione dei bianconeri non si arresterà facilmente. D’altronde, “vincere è l’unica cosa che conta”.