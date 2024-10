Prima vittoria dopo otto giornate per il Cagliari e Walter Mazzarri è soddisfatto. "Ci voleva e ce la teniamo stretta, siamo partiti benissimo, poi è subentrata un po' la paura - ha detto il tecnico rossoblu -. Una bella sensazione: con il Venezia avremmo meritato ai punti, questa squadra spesso ha gettato punti negli ultimi minuti. Ci voleva questa iniezione di fiducia. Un successo meritato: questa squadra oggi aveva voglia di fare bene anche nei particolari. Così si possono portare gli episodi dalla nostra parte".

Un successo importante: "Per i giocatori e per l'ambiente - ha aggiunto Mazzarri - per questa città che merita molto di più. C'era bisogno di una vittoria per scacciare negatività e paura. C'è ancora da lavorare moltissimo: non si può prendere un gol come quello sul due a zero. E dobbiamo imparare a gestire sempre meglio la palla. Abbiamo alternato buone cose o cose meno buone".

Progressi anche sulla condizione? "Possiamo ancora migliorare". I nazionali? "Sino alla fine non sapevo chi sarebbe sceso in campo- ha detto- ho sentito i giocatori che sono arrivati all'ultimo per capire un attimo anche le sensazioni".