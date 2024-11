Sono state diramate le formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari, in campo questa sera alle 20:45 per l'ultima gara dell'11esimo turno di Serie A.

Queste le scelte dei tecnici: Baroni sceglie un 4-2-3-1, con Provedel, Marusic, Patric, Gila, Pellegrini, Vecino, Guendouzi, Isaksen, Dia, Noslin, Castellanos.

Anche Nicola opta per un modulo offensivo: Scuffet in porta, linea difensiva composta da Zappa, Mina, Luperto e Augello. In mezzo al campo Adopo e Makoumbou a fare da "diga", con Zortea, Gaetano e Luvumbo alle spalle di Piccoli.

La sfida si disputa all'Olimpico, in palio tre punti fondamentali.