Salernitana ed Empoli pareggiano 1-1 nell'anticipo della 37^ giornata di Serie A, un risultato che condanna il Venezia alla retrocessione in serie B. Con 25 punti contro i 31 dei campani, quart'ultimi, i veneti se anche vincessero le ultime due partite a disposizione potrebbero solo affiancarli ma gli scontri diretti sono a loro sfavore.

Allo Stadio Castellani, i toscani sono andati in vantaggio nel primo tempo con Cutrone, poi nella ripresa il pareggio di Bonazzoli in rovesciata ma la squadra di Nicola ha mancato l'occasione di conquistare i tre punti sprecando un rigore nel finale con Perotti. Il penalty è stato respinto dal portiere Guglielmo Vicario, in prestito all'Empoli proprio dal Cagliari che contende alla Salernitana il posto salvezza.