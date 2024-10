Era iniziato tutto nel migliore dei modi per i padroni di casa, ieri al Sant'Elia, tra Cagliari e Torino. Il gol del vantaggio rossoblu firmato da Andrea Cossu all'11' faceva ben sperare in una partita dal risultato diverso da quelli visti fino ad oggi, e invece no.

Il Cagliari di Zeman non riesce ancora a vincere e il gol di Glik per il Toro al 21' apre la strada al raddoppio granata che arriva 8 minuti dopo con Quagliarella che raccoglie un bel colpo di tacco di El Kaddouri insaccando alle spalle di Cragno, in campo al posto dell'infortunato Colombi.

E' ancora il Torino a farsi sotto al 42' con Vives il cui tiro viene disinnescato dal giovane Cragno.

Nella ripresa il gol non arriva. Ibarbo ed Ekdal per il Cagliari ed El Kaddouri e Peres per il Torino accendono il gioco senza riuscire però a cambiare il risultato. Al 31' Maksimovic rischia il rigore andando addosso a Sau in area ma l'arbitro valuta corretto l'intervento.

Finisce 1-2 al Sant'Elia col Cagliari di Zeman che rimane inchiodato, da solo, all'ultimo posto in classifica.