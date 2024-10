Sarà Sau-Ibarbo la coppia d'attacco del Cagliari nella sfida di campionato di questo pomeriggio contro l'Atalanta.

Nené e Pinilla, infatti, non potranno giocare il primo a causa di un problema muscolare che lo terrà lontano per altri venti giorni e il secondo per l'espulsione rimediata contro la Juventus che lo terrà fuori dai giochi anche per la prossima giornata.

Il dopo Nainggolan sarà ancora una volta Daniele Dessena che affiancherà Conti ed Ekdal a centrocampo. I rossoblu sono partiti alla volta di Bergamo motivati ad inseguire l'obiettivo salvezza, entrambe le squadre sono a 21 punti in classifica a +5 dalla terzultima. Il direttore di gara sarà Mariani di Roma.

Queste le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

ATALANTA (4-4-1-1): Sportiello, Raimondi, Stendardo, Lucchini, Brivio, Brienza, Cigarini, Migliaccio, Bonaventura, Maxi Moralez, Denis

A disposiz.: Polito, Nica, Yepes, Giorgi, Baselli, Del Grosso, Carmona, Cazzola, Kone, De Luca, Livaja

CAGLIARI (4-3-1-2): Avramos, Pisano, Rossettini, Astori, Murru, Dessena, Conti, Ekdal, Cossu, Ibarbo Sau

A disposiz.: Adan, Perico, Avelar, Del Fabro, Eriksson, Cabrera, Ibraimi, Solinas