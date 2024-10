Dopo il pareggio col Sassuolo alla prima di campionato, i rossoblù attendono di capire cosa succederà sul fronte del mercato in entrata.

Oggi potrebbe essere il giorno giusto per il difensore Godin. La società tratta con l'Inter anche per Nainggolan, la pista che riporterebbe il talento belga in Sardegna è tuttaltro che interrotta.

Il club segue con interesse anche l'esterno offensivo Kerk dell'Utrecht.

In uscita, l'eventuale arrivo di Godin potrebbe determinare l'addio di Ceppitelli. Pronti a partire anche Farias e Deiola allo Spezia, Cerri, Birsa, Despodov e Bradaric. Forse anche Pajac e Pinna. Potrebbe invece restare Caligara, lanciato da titolare ieri da Di Francesco.