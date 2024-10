La reazione sarda è tutta nella ripresa, col pari di Farias, entrato al posto di Sau. Nel finale, espulso Barella e grande occasione per Ciofani. Il risultato, però, non cambia.



LA CRONACA

Maran propone il tridente Sau-Pavoletti Joao Pedro, col ritorno di Klavan in difesa e Padoin sulla sinistra come altre novità rispetto al match contro il Torino. Dopo un quarto d’ora vantaggio del Frosinone con Cassata che in diagonale, solo a centro area, supera Cragno. La reazione del Cagliari è tutta su una punizione alta di Joao Pedro, mentre Ciofani rischia il raddoppio al 25’ con un colpo di testa sotto porta, Cragno miracoloso. Timido il primo tempo dei rossoblù.



Nella ripresa subito Frosinone pericoloso con una botta da fuori di Beghetto, Cragno in corner. Al 52’ Joao Pedro spreca da buona posizione. Al 65’ Pavoletti di testa sfiora il pari, bel riflesso di Sportiello. Tre minuti dopo Chibsah in contropiede quasi punisce Cragno.

Al 77’ il pari del Cagliari: passaggio di Joao Pedro che taglia tutta l’area e Farias che insacca in scivolata sul secondo palo. All’85’ fallo di Barella su Chibsah, doppia ammonizione ed espulsione per il centrocampista sardo. Al 90’ Pinamonti si allunga, anticipa Padoin, ma Cragno è attento. Al 93’ Farias perde palla, ma Ciofani tira addosso a Cragno da buona posizione. È l’ultima azione del match.