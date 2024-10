Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 19ª gara di campionato di Serie A: Cagliari – Juventus sarà arbitrata dal trentaduenne Marco Guida, appartenente sezione AIA di Torre Annunziata.

Dopo due stagioni, l’anno scorso Cagliari – Juve si giocò a Parma e l’anno prima a Trieste, domenica pomeriggio l’attesa partita tra rossoblù e bianconeri si disputerà al Sant’Elia, dove ci sarà ovviamente il tutto esaurito. Un traguardo, quest’ultimo, facilemente raggiunto in considerazione del fatto che non tutti i settori sono stati aperti come promesso e solo 5mila spettatori potranno assistere al match.