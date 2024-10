Nell'anticipo della 35.ma giornata, Chievo e Cagliari pareggiano 0-0 al termine di una partita dove, in sostanza, si è giocato poco o nulla. Al termine dei novanta minuti di gioco si contano due soli tiri in porta, entrambi nel primo tempo: al 3’ Sau, per il Cagliari, lanciato da Conti, tenta di sorprendere Puggioni che salva il risultato, mentre al 40', dalla parte opposta, Dramè, su sponda di Frey, trova la risposta di Agazzi. Zero emozioni nella ripresa. La squadra di Corini sale così a 40 punti, avvicinandosi alla matematica salvezza.