Succede tutto in due minuti. Al Mapei Stadium ci si aspettava di vedere tanti gol, invece, al primo appuntamento della stagione i rossoblu di Zeman si fermano sull'1-1 contro il Sassuolo di Di Francesco.

A segnare le marcature sono Zaza al 41' con un eurogol seguito da un guizzo di Marco Sau due minuti dopo.

I sardi, già dai primi minuti, soffrono un Zaza forte della recente convocazione in Nazionale che si vede annullare un gol al 22' dal direttore di gara Valeri per carica al portiere. Berardi e Sansone cercano anch'essi la via del gol in varie occasioni ma la scena è tutta per Zaza quando a pochi minuti dallo scadere incrocia di sinistro insaccando alle spalle di Colombi.

Fulmineo il pareggio dei padroni di casa con Sau che batte Pomini dando vita all'ultima vera emozione di una partita che nel secondo tempo si spegne limitandosi al dominio territoriale del Cagliari guidato da un sempreverde capitan Conti.