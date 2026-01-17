PHOTO
65' GOL DEL CAGLIARI Tiro al volo di Mazzitelli che sorprende la difesa della Juve
Primo tempo - Finisce senza reti il primo tempo alla Domus tra Cagliari e Juventus. Pallino del gioco in mano ai bianconeri, mentre i rossoblù hanno fatto molta fatica a impensierire la difesa avversaria, con Perin praticamente inoperoso.
FORMAZIONI
Cagliari (3-5-2): Caprile; Luperto, Mina, Zé Pedro, Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert, S. Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane.
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Miretti, Yildiz, David. All. Spalletti.