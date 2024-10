E' stato ufficializzato il calendario della Serie A 2020-2021. Tutto è pronto per il nuovo campionato che, salvo imprevisti legati alla pandemia, dovrebbe partire il 20 settembre con la sfida fra la neopromossa Benevento e l'Inter di Antonio Conte. Il Cagliari di Di Francesco troverà alla prima il Sassuolo. Cammino da subito impegnativo per i rossoblù che sfideranno la Lazio in Sardegna alla seconda giornata e l'Atalanta a Bergamo alla terza.

Alla 4^ di campionato il derby di Milano mentre nel weekend del 22 novembre (8^ giornata), i sardi voleranno a Torino per incontrare la Juventus, che arriverà invece in Sardegna nel fine settimana del 14 marzo. L'Inter scenderà in campo alla Sardegna Arena all'11^ giornata, il 13 dicembre, mentre il Napoli alla 15^ il 3 gennaio. L'ultima di campionato per Pavoletti e compagni sarà in casa contro il Genoa il 23 maggio.

L'andata di Inter-Juve, scontro fra le favorite, si giocherà il 17 gennaio alla 18^, il ritorno a Torino cadrà invece il 16 maggio. Nelle stesse date il derby della Lupa fra Lazio e Roma.