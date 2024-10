Il Cagliari vola a Milano per l'impegno di Coppa Italia contro il Milan. Rossoblù che questa sera scenderanno in campo alle 21 a San Siro per gli ottavi di finale.

Dopo il pareggio nello scontro diretto contro l'Empoli, Ranieri dovrebbe far rifiatare alcuni uomini in vista anche del prossimo impegno in campionato contro il Lecce.

Dovrebbe essere 4-3-1-2 il modulo scelto dal mister: in porta dovrebbe ritrovare spazio Radunovic, dopo essere stato scavalcato nelle gerarchie, mentre in difesa centrali dovrebbero agire Wieteska e Htzidiakos, con ai lati Di Pardo e Obert.

A centrocampo, insieme al sempre presente Makoumbou, dovrebbero partire dal 1' Deiola e Jankto. Davanti Mancosu a supporto della coppia Petagna-Luvumbo.

Questo il probabile 11 del Cagliari, contro un Milan che a sua volta dovrebbe attuare un turn over massiccio. La partita verrà trasmessa in chiaro su Canale 5.