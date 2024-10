A circa 24 ore dall'esordio stagionale del Cagliari in Serie A mister Leonardo Semplici ha parlato a proposito di scelte di mercato e formazione. Nelle ultime settimane ha tenuto banco lo spinoso caso Nandez, che più volte aveva ribadito la sua volontà provare una nuova esperienza in Italia o all'estero.

La sua mancata presenza all'incontro prima della partenza per l'amichevole in Spagna col Maiorca aveva sollevato un polverone sul giocatore, che qualche giorno più tardi aveva giustificato il suo comportamento scusandosi coi tifosi.

"Nandez sarà convocato - ha detto Semplici -, c'è stato un chiarimento con il presidente e ha chiesto scusa. Quindi è disponibile. Titolare? Si è sempre allenato con noi, ha fatto tutti gli allenamenti ed è nella condizione di scendere in campo".

Possibile partenza dal primo minuto dunque per l'uruguaiano, che a sorpresa potrebbe restare in Sardegna anche la prossima stagione. Quasi certa anche la permanenza dell'altro uruguaiano, Diego Godin, al quale la società aveva comunicato di essere stato messo sul mercato per via del pesante ingaggio.

"Godin è un giocatore di grande valore - ha sottolineato il ct rossoblù -. C'era una problematica economica fra giocatore e società, ma lui fa parte del Cagliari. Si sono chiariti e di comune accordo andiamo avanti. Erano problematiche extra campo e per me è sempre stato dentro il progetto", ha concluso.