"Nelle ultime settimane abbiamo affrontato una serie di partite da dentro o fuori e anche questa non fa eccezione: dovremo avere lo stesso atteggiamento, pronti a dare battaglia e a fare una grande prestazione per portare a casa il risultato". Così il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici, alla vigilia della sfida dei suoi col Benevento in Campania, scontro salvezza a tutti gli effetti per entrambe le compagini.

I rossoblù sono avanti di un punto rispetto agli avversari. "L'errore più grande sarebbe quello di perdere - ironizza Semplici - ma anche quello di andare lì a gestire: ultimamente abbiamo sempre giocato partite da dentro o fuori: domani sarà una di queste. Il Benevento si trova in una situazione impensabile fino a qualche settimana fa, anche per la nostra grande rimonta. L’abbiamo preparata nel migliore dei modi e cercheremo di dimostrare le nostre qualità".

Il mister porta "grande rispetto" per i giallorossi. Una squadra "forte, che però ha pregi e difetti come qualsiasi squadra. Il Benevento ha qualità, sia individuali che di squadra, è molto bravo a sfruttare le palle inattive. Coi ragazzi abbiamo studiato delle contromisure per non farci sorprendere in tal senso".

"Fisicamente stiamo discretamente - prosegue l'allenatore del Cagliari -. Bisogna considerare che in questo finale di campionato arriverà il caldo, ma i ragazzi hanno dimostrato la loro condizione anche domenica a Napoli. La squadra ci ha creduto sino alla fine, tutti insieme, uno spirito nuovo che andrà portato fino in fondo. Il gruppo si è compattato e i ragazzi hanno capito la mentalità da avere per tutti i 90’, sia chi gioca dall’inizio sia chi subentra che si è fatto trovare pronto". Per quanto riguarda la formazione: "Vedremo domani, anche per capire se sarà opportuno giocare con tre o quattro dietro: sappiamo però che la nostra squadra è brava ad adattarsi a un modulo o all'altro".