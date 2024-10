Il patron del Cagliari Tommaso Giulini ha esonerato il tecnico Leonardo Semplici. Fatale la sconfitta per 3-2 in casa contro il Genoa, la seconda nelle prime tre partite, la prima delle quali terminata con un pari. Una scelta combattuta, anche visto il risultato positivo della salvezza ottenuta da Semplici in extremis nella scorsa stagione.

Il sostituto del tecnico toscano non è ancora stato individuato. Il sogno è Ranieri, ipotesi complicata visto il peso economico dell'ex mister di Napoli, Atletico Madrid, Chelsea, Juve, Roma e Leicester, già al Cagliari dall'88 al '91. Più quotato il nome di Diego Lopez, ex giocatore e tecnico dei sardi e uruguaiano, in una squadra che vanta cinque calciatori della Celeste.

Nelle ultime ore sono in aumento anche le quotazioni di Walter Mazzarri. Sullo sfondo i nomi di Maran, e Iachini.