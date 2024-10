Sei ragazzi con alle spalle problemi con la giustizia, ma pronti a navigare in acque più tranquille grazie alla vela.

Due di questi, dell’istituto di Giustizia Penale saranno in gara, da domani, in gara nel campionato invernale di vela con New Sardiniasail, mentre gli altri quattro inizieranno la loro avventura con la prossima regata, tute ospitate nella spiaggia del Poetto.

“In questi anni abbiamo lavorato molto sulla formazione attraverso la partecipazione a diversi corsi, le lezioni e le esperienze con navigatori professionisti, la preparazione della barca per regate internazionali come la Middle Sea Rice e la partecipazione con qualche soddisfazione agonistica ad alcune regate – ha dichiarato il presidente di New Sardiniasail Simone Camba -. Ora è arrivato il tempo di affrontare la sfida del campionato”.

“Dopo la Rolex Middle Sea Race Limafotodinamico, la barca dell’associazione, è stata preparata per queste regate alleggerendola di tutte quelle attrezzature necessarie per l'altura – ha aggiunto – pertanto dovremmo avere una barca molto più reattiva e veloce”.

“C’è voglia di far bene e raggiungere un buon risultato. Sono dei ragazzi molto motivati, hanno una gran voglia di imparare e crescere – ha concluso il presidente Camba -. Per loro rappresenta l’opportunità di imparare uno sport di gruppo dove è fondamentale rispettare le regole, ma pure l’occasione per apprendere teoria e pratica professionale utili anche per trovare lavoro nel mondo della nautica”.