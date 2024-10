" Sei anni senza te. Davide per sempre uno di noi ". Così il Cagliari Calcio ha ricordato, sui social, Davide Astori , capitano della Fiorentina ed ex giocatore del Cagliari, morto il 4 marzo 2018 in una camera d'albergo prima della partita dei Viola contro l'Udinese.

Davide quella mattina non si era presentato all'appuntamento per la colazione in albergo, qualcuno aveva pensato che stesse ancora dormendo, poi la scoperta fatta da un massaggiatore che si era recato nella sua camera e lo aveva trovato privo di vita.

Davide, che aveva una compagna, Francesca Fioretti e una figlia, se ne era andato a causa di un " arresto cardiocircolatorio ", secondo il responso del medico legale. " Fibrillazione ventricolare dovuta a una cardiomiopatia aritmogena silente ", e per i pm se la patologia fosse stata diagnosticata in tempo, ciò avrebbe consentito di interrompere l'attività sportiva e, con farmaci beta-bloccanti, di rallentare la malattia prevenendo l'insorgere di 'aritmie ventricolari maligne'.