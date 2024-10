Dopo la sconfitta in finale con Brindisi nel Città di Oristano, la Dinamo Banco di Sardegna perde all'overtime per 105-97 contro l'Hapoel Gerusalemme e manca l'opportunità di portarsi a casa il secondo trofeo Città di Nuoro.

In un PalaDonBosco sold out, i biancoblu di Pozzecco, dopo una prima parte di gara equilibrata, subiscono il gioco degli israeliani, specie nel terzo quarto, per poi trovare forza e coraggio per ridurre e capovolgere la situazione.

Negli ultimi minuti dell'ultimo quarto, l'Hapoel ritrova grinta e si riporta sotto sino a ritrovare il vantaggio. Una tripla di Jerrels porta la sfida all'overtime dove l'Hapoel non lascia scampo ai biancoblu.