La Dinamo Banco di Sardegna è già in Olanda per la sfida di domani (palla a due alle 19.30) con il Donar Groningen, valida per il second round di Fiba Europe Cup. «Ci prepariamo alla seconda fase della competizione – queste le parole di coach Esposito – consapevoli che ci aspetta un gruppo diverso dal primo e man mano che si va avanti cresce il livello di difficoltà. Inizia per noi un girone più tecnico e fisico per cui sarà importante resettare tutto della prima fase di coppa il più velocemente possibile, proiettandoci al massimo della concentrazione nel second round».

Il debutto per i suoi ragazzi è fissato a Groningen, contro un avversario ostico

«Affrontiamo una squadra che nella prima fase ha superato formazioni come Charleroi e Pinar. Domani dovremo scendere in campo con la massima attenzione. Giocano un basket molto fisico e hanno giocatori esperti con tante presenze nei campionati continentali».

La chiave del Game 1?

«Dimenticare la vittoria di Bologna e disputare una gara intelligente e di energia».