Luciano Spalletti, ct della Nazionale, ha parlato del caso scommesse che ha coinvolto i due azzurri Tonali e Zaniolo: "E' giusto cercare di aiutarli a difendersi, poi c'è la giustizia farà il suo corso: ma se sono state fatte delle cose irregolari è giusto pagare".

"Dobbiamo parlare del rischio di cadere in queste tentazioni - ha dichiarato il tecnico ai microfoni di Sky -, spiegare a questi giovani che ci sono queste insidie".

"E' stata una notte difficile, c'era molta amarezza per quello che è successo, tutta la squadra era vicina a loro e lo faremo anche quando caleranno i riflettori", ha sottolineato il ct azzurro. "E' giusto - aggiunge - cercare di aiutarli a difendersi per quello che sono i fatti, poi la giustizia è giusta che faccia il suo percorso. Perdiamo due campioni, Zaniolo è un giocatore straordinario e pulito da alcuni vizietti di campo e ora parlo di campo".

"Dobbiamo sforzarci per far conoscere ai giovani le insidie e - aggiunge Spalletti - trovare il modo per creare una attenzione su quello che succede nel mondo. La decisione di farli andar via da Coverciano? La decisione è una decisione corretta in base a quello che è successo, non possiamo portare i giocatori a giocare in queste condizioni, ora si va a giocare e si rimane una squadra forte. Dobbiamo essere sereni e felici di fare questo lavoro, noi siamo scelti dalla fortuna per avere la possibilità di essere dei top".