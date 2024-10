Rossoblù che però escono dalla competizione a testa alta avendo disputato un’ottima partita nonostante in campo ci fossero tante seconde linee e tanti giovani, soprattutto nel secondo tempo. Addirittura, la banda di Mazzarri aveva anche trovato il pareggio con Pavoletti nella ripresa, annullato dal Var per posizione di fuorigioco millimetrica di Nandez al momento del cross. Ora le energie verranno dunque riversate tutte nel campionato a partire dalla gara con la Fiorentina di domenica alle 12,30 all’Unipol Domus.

LA CRONACA

Ampio turnover in casa rossoblù con Radunovic in porta, Altare, Carboni e Obert in difesa, Zappa e Dalbert sulle fasce, Nandez, Pasinetti e Kourfalidis in mezzo, Pavoletti e Gagliano in attacco.

Subito Cagliari in avanti, cross di Zappa, Pavoletti non ci arriva, controcross di Dalbert e ancora l’attaccante rossoblù pericoloso in area di rigore. Inizio del match molto tattico da parte di entrambe le squadre: il Sassuolo fa la partita, il Cagliari si difende con ordine. Al 17’ ancora Zappa al cross, colpo di testa di Dalbert di poco a lato, Cagliari pericoloso. Al 18’ il Sassuolo, però, passa in vantaggio: cross dalla sinistra di Rogerio, palla al centro e Harroui conclude indisturbato in rete. Al 34’ ancora un altro colpo di testa del Cagliari pericoloso, stavolta con Zappa, ma la sua deviazione finisce fuori di poco. Al 37’ vicino al gol Raspadori per il Sassuolo, la sua conclusione finisce sul palo esterno. Al 39’ girata di Scamacca fuori di poco. Neroverdi che nel finale di primo tempo insistono e vanno ancora vicino al raddoppio con una conclusione di Raspadori ben parata da Radunovic in allungo. È l’ultima emozione di un primo tempo giocato bene dal Cagliari ma chiuso in svantaggio.

All’intervallo fuori Altare e dentro Goldaniga. Al 48’ il Cagliari va in gol in maniera rocambolesca con Dalbert ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Tre minuti dopo tripla occasione per il Sassuolo ma Radunovic è strepitoso prima su Defrel e poi su Raspadori, anche con l’aiuto di Carboni. Al 61’ il Cagliari trova il pareggio: cross di Nandez dalla destra e Pavoletti in anticipo su Muldur quasi in spaccata batte Pegolo per l’1-1. L’arbitro però annulla dopo il check del Var per il fuorigioco dell’uruguaiano prima del traversone in mezzo. Al 68’ dentro Pereiro e fuori Gagliano. Al 78’ dentro Desogus, fuori Kourfalidis. Il Cagliari dopo la rete annullata ci ha provato forse con un po’ meno di convinzione. A 3 minuti dalla fine dentro anche un altro giovane, Cavuoti per Ladinetti. Quattro minuti di recupero ma a parte una punizione fiacca di Pereiro non succede altro.