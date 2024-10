Il Cagliari batte il Sassuolo nello scontro diretto e si regala la salvezza. Prima Prati e poi Lapadula nel finale regalano la vittoria che mancava per raggiungere l'agognato traguardo salvezza.

LA CRONACA

Mister Ranieri propone il Cagliari col 4-2-3-1: Scuffet in Porta, Zappa e Augello sulle fasce, Mina e Dossena centrali, Sulemana e Deiola in mezzo al campo, Nandez e Gaetano larghi, Shomurodov che accompagna l'unica punta Lapadula.

Dopo pochi minuti il Cagliari protesta per un possibile fallo da rigore di Tressoldi su Lapadula, ma l'arbitro fa proseguire e il Var non interviene. Partita guidata nella fase iniziale dai rossoblù, con il Sassuolo attendista. Al 25' la partita si accende: cross dalla destra e colpo di testa di Pinamonti di poco a lato. Al 31' cross di Zappa e colpo di testa alto di Shomurodov. Al 37' Dossena lancia Lapadula in profondità, sinistro da fuori dell'attaccante rossoblù, palla a lato. Al 43' Shomurodov é libero da fuori area, calcia di controbalzo, conclusione che finisce abbondantemente sul fondo. Il primo tempo finisce così.

Nello spogliatoio resta Shomurodov, dentro Luvumbo. Anche il Sassuolo cambia e passa al tridente in attacco con Defrel. Subito l'angolano protagonista dopo 5', ma non é lucido nel prendere la decisione giusta e la sua conclusione ravvicinata é sporcata da un difendore del Sassuolo. Cagliari che agisce in contropiede, al 58' Nandez fa scattare il contropiede ma sbaglia l'ultimo passaggio in profondità per Luvumbo. Un minuto dopo conclusione di Zappa e prima vera parata di Consigli. Al 64' Lapadula atterrato in area di rigore, ma l'attaccante rossoblù é partito in posizione di offside. Due minuti dopo si fa vedere il Sassuolo dalle parti di Scuffet, semirovesciata di Pinamonti, palla fuori dallo specchio della porta. Al 67' fuori Gaetano e Deiola, dentro Viola e Prati.

Al 71' proprio Prati porta in vantaggio il Cagliari: mischia feroce in area di rigore, Dossena da terra serve Prati che arriva in corsa e batte Consigli facendo esplodere il settore ospiti. Il Cagliari ora cerca soprattutto di difendere il risultato fino alla fine. A cinque minuti dalla fine, dentro Obert e fuori Augello. Sulemana ha la chance di chiudere la partita all'87' ma la sua conclusione dall'interno dell'area di rigore finisce fuori. Dentro anche Di Pardo nel finale e fuori Nandez. Al 90' calcio di rigore per fallo di Kumbulla su Lapadula. Calcia l'attaccante italo-peruviano e segna regalando la vittoria al Cagliari. 6 minuti di recupero ma il match si chiude così.