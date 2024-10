“Torres, via libera allo sbarco in Lega Pro: il Tar del Lazio boccia le istanze di Teramo e Campobasso e per i rossoblù si aprono le porte del professionismo”. È la stessa Torres a dare la notizia ai propri tifosi con un post su Facebook.

Niente campionato di serie C per il Teramo e il Campobasso quindi. Il Collegio di Garanzia dello Sport, sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, aveva respinto i ricorsi della società abruzzese e di quella molisana contro la Figc, che non aveva concesso loro la licenza nazionale 2022/2023. L'8 luglio scorso il Consiglio della Federcalcio aveva deliberato all'unanimità il rigetto dei ricorsi e la mancata iscrizione in Serie C dei due club.

Al Tar del Lazio i due club hanno quindi presentato le ragioni per cui hanno chiesto il reintegro tra i professionisti, ma questa mattina lo stesso Tar ha deciso.