La Power Club ha fatto incetta di medaglie alla Sardinia Cup della Federazione WDFPF, svoltasi lo scorso fine settimana a Olbia. Due le specialità previste: Squat e Stacco. Grande prestazione per il pluricampione mondiale Antonio Garau che ha vinto la gara di Stacco migliorando ancora il record nazionale che è anche il record del mondo (220 kg) con peso corporeo di 59 kg. Anche il Coach della Power Club, Michele Marras, ha gareggiato a Olbia, classificandosi al secondo posto nella specialità Squat (categoria -75kg). Ottime le prestazioni di Tore Caneo e Giuseppe Caria, classificatisi rispettivamente al primo e secondo posto nella categoria Master 5. Caneo e Caria sono i due atleti della Power Club con più titoli e record mondiali. Primo posto anche per Antonio Ogno nella Master 3, senza dimenticare la sesta posizione di Andrea Marrosu, con 210 chili sollevati, in una categoria numerosissima come quella Seniores. Risultati eccellenti, nel complesso, che hanno consentito alla Power Club di piazzarsi al terzo posto nella classifica delle società.

Da sottolineare che nella squadra che ha partecipato alla competizione olbiese c'erano anche tre forti atleti della Pesistica di Uri del coach Salvatore Marras, che ha stretto una collaborazione con la Power Club. Nello specifico, Anna Chiara Lutzu si è classificata al primo posto nello Squat con tanto di record Nazionale nella categoria T1. Medesimo risultato e record nazionale per Leonardo Canu (categoria T3). Luca Dessì (Juniores), pesista più volte medagliato, si è classificato invece al nono posto.

Grande soddisfazioni per il coach Michele Marras, recentemente arrivato 2° ai Regionali di panca piana FIPE, da anni atleta e studioso della preparazione atletica e studente in osteopatia. “I risultati ottenuti a Olbia sono il frutto del lavoro di mesi e della costanza negli allenamenti. Ora speriamo di imporci anche a livello internazionale, soprattutto nei prossimi appuntamenti” ha dichiarato Marras.