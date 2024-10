Ottobre, Sardegna, chilometri di piste che prendono forma dai disegni del road-book. E’ il sogno di ogni appassionato di fuoristrada e di rally, ma da dodici anni il sogno è una tangibile realtà alla portata dei 150 fortunati che dal 13 al 15 ottobre saranno al via del Sardegna Legend Rally.

Non è una gara, il cronometro per una volta non conta, ma tutti gli altri ingredienti della manifestazione di Bike Village lo rendono un evento… leggendario! Tre giorni alla scoperta della Sardegna più nascosta, tanti chilometri e tante ore in moto, sui percorsi tracciati con cura certosina dallo staff di Bike Village con un unico imperativo: far divertire i partecipanti.

In un periodo ormai lontano dall’affollata estate, il mese di ottobre in Sardegna regala ancora giornate splendide, ideali per togliersi la voglia di fuoristrada in vista del lungo inverno.

Meeting Point al Saraceno di Arbatax

La base della dodicesima edizione del Sardegna Legend Rally sarà il collaudato Hotel Saraceno di Arbatax, splendida struttura affacciata su uno dei panorami più belli dell’Isola. Da qui partiranno e arriveranno le tre tappe del rally non competitivo, nel perfetto spirito creato e affinato negli anni che ha portato il Legend ad essere un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati. Chilometri e chilometri da affrontare ogni giorno, il Legend non è una passeggiata, ma fortunatamente ogni giornata è inframezzata dall’immancabile punto di ristoro, la mèta più ambita della tappa, dove le specialità della gastronomia sarda fanno presto dimenticare le fatiche del giorno.

Alessandro Botturi in cattedra

Non poteva mancare all’edizione 2017 il vincitore del Sardegna Rally Race dello scorso giugno, il grande Alessandro Botturi che al Legend non penserà solo ad affinare la sua preparazione per la prossima Dakar. Il bresciano sarà infatti a disposizione dei partecipanti per un corso di navigazione nei tre giorni del Legend. Un’occasione unica per carpire qualche segreto da un grande campione e per migliorare le proprie doti di lettura ed interpretazione del road book.

Anche Carlos Checa in Sardegna

Anche il grande campione spagnolo ha confermato la sua presenza al Sardegna Legend Rally. Checa ama molto la Sardegna, ha corso anche la gara Mondiale nelle sue varie “scorribande” fuoristradistiche e ormai è un “vecchio” amico di Bike Village e dei suoi eventi.

Goldentyre per gomme sempre al top

Al Sardegna Legend Rally Goldentyre fornirà il sevizio di assistenza pneumatici. Un servizio come sempre prezioso e una preoccupazione in meno per i piloti…