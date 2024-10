Secondo e ultimo fine settimana per il Concorso nazionale 6* di salto ostacoli a Tanca Regia (Abbasanta).

Dalle 8.30 di domani spazio alle ultime gare in programma: la C130 Derby e la C135 a tempo, mentre domenica si svolgerà la C145 Gran Premio a due manches e la C130 a tempo qualificante.

Tra i favoriti l'olimpionico Gianni Govoni, che nello scorso weekend ha fatto la doppietta al Gran Premio in sella a Lucaine e Bella Fayvinia Z, e il plurimedagliato Natale Chiaudani che ha già vinto nelle edizioni passate e il caporalmaggiore dell'Esercito Simone Coata.

Ma i cavalieri sardi, Andrea Guspini, Giovanni Carboni, il giovane e talentuoso Emanuele Lampis, Gianleonardo Murruzzu, Maria Francesca Salis, la campionessa regionale Raffaela Montis e il young rider Francesco Irasci, non staranno di certo con le mani in mano.

Per quanto riguarda il 57esimo Premio Regionale, sabato mattina avranno luogo le finali di salto in libertà per i puledri di tre anni il Premio Regionale sardo.