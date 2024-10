Si è svolto, nei giorni scorsi, a Montréal un incontro tra Yannick Saint-Germain, presidente de Les Québécois e Franco Contu, vice presidente della Federatzione Isport Natzionale Sardu.

Un incontro che, secondo quanto è emerso, si è svolto in un clima cordiale e di interesse reciproco per approfondire i rapporti sia culturali che sportivi e questo potrebbe anche portare ad una partita di calcio da disputarsi in terra sarda.

Sarebbe il primo incontro con una squadra di un un'altro continente per la Natzionale sarda de bócia mentre Les Québécois hanno all'attivo diverse gare tra cui quella disputata con il Kurdistan a Marsiglia nel 2013.

Il Presidente Saint-Germain si è detto felice di affrontare una squadra che rappresenta un popolo come quello sardo, “A seguito delle esperienze fatte a Marsiglia nel Torneo internazionale delle culture dei popoli, vogliamo confrontarci con altre nazionali di altri continenti e ci piacerebbe incontrare la Sardigna”

Contu è rimasto “Piacevolmente sorpreso dall'ospitalità dei Québécois e dal clima di entusiasmo che questo popolo ha nella voglia di confrontarsi con noi”.