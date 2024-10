Risale ormai quasi a un mese fa la notizia che il Cagliari sarebbe tornato a giocare al Sant'Elia da questa stagione, non prima di aver ritrutturato l'impianto cagliaritano. Il tempo delle ultime burocrazie e si sarebbe partiti con i lavori. La data fissata per il ritorno del Cagliari in città era il 22 settembre contro la Sampdoria. Ora, apparte che quel match è stato anticipato al sabato per la concomitanza con l'arrivo del Papa a Cagliari, i lavori non sono ancora iniziati.

Per questo motivo, come riporta L'Unione Sarda, la società rossoblù sta cercando di accelerare i tempi. Domani si terrà la conferenza di servizi per il Sant'Elia che servirà ad autorizzare il cantiere. Successivamente il progetto dovrà avere l'ok della Giunta e a quel punto verrà assegnato l'appalto.

Insomma, manca ancora qualcosa e visto quanto ci è voluto per arrivare fin qui, non sembra che ci voglia poco. La data del 21 settembre quindi sembra ormai utopia, nonostante i lavori programmati andranno avanti mattina, sera e notte. Il calendario offre un altro match in casa la settimana successiva contro l'Inter, altrimenti se ne riparlerà dopo la sosta di metà ottobre.