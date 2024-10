La giornata di ieri doveva essere decisiva, in un senso o nell'altro, per la riapertura del Sant'Elia nel prossimo match contro il Catania del Cagliari, in programma sabato prossimo alle ore 18. E invece è stata l'ennesima delusione per i tifosi rossoblù, in attesa di notizie positive. La Commissione comunale di vigilanza ha chiesto altri documenti, rinviando la decisione nei prossimi giorni.

In serata, dopo 9 ore di riunione, il Comune di Cagliari ha fatto sapere quanto segue: "Dopo una accurata analisi del progetto, sono state richieste alcune integrazioni documentali per poter effettuare il sopralluogo nella struttura ed esprimere il parere. La commissione comunale si riunirà nuovamente nei prossimi giorni". Tutto questo era per riaprire lo stadio cagliaritano a 5000 posti, mentre per quanto riguarda la riapertura totale a 16mila posti domani sarà la volta dell'organo provinciale convocato dalla Prefettura, a cui spetta l'ultima parola per tale obiettivo.

C'è chi dice comunque che l'integrazione dei documenti chiesta dalla Commissione comunale non sia del tutto negativa, e che il progetto per la ristrutturazione del Sant'Elia è piaciuto parecchio. A questo punto, in presenza di questi nuovi documenti, staremo a vedere se finalmente ci sarà la tanto attesa svolta positiva che tutti i tifosi rossoblù sperano.